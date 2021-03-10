В Беловежской пуще 13 марта устроят масленичные гулянья и попрощаются с зимой

В национальном парке "Беловежская пуща" 13 марта организуют масленичные гулянья, сообщили в отделе туризма и маркетинга нацпарка.

Праздничные гулянья развернутся в поместье белорусского Деда Мороза. Гостям предложат поучаствовать в народных играх "Молодецкие забавы" и ярмарке, получившей аппетитное название "Масленичные присмаки". Конечно же, посетители смогут угоститься ароматными блинами с вареньем и чаем на пущанских травах. Завершится праздник обрядом сожжения чучела зимы.

"Если будет благоприятная погода, на масленичные гулянья можно будет подъехать и на велосипедах. Запланированы мастер-классы по выпечке блинов. Каждый год устраиваем их для детей, это очень популярно. Ремесленники будут работать, тоже покажут мастер-классы", - добавили в нацпарке.

В Беловежской пуще готовят программу других весенних мероприятий. Например, ежегодно в начале апреля организуют тематические экскурсии ко Дню птиц. С наступлением тепла откроют велосипедный туристический сезон.

Национальный парк с начала года посетили почти 57 тыс. человек, в том числе в усадьбе Деда Мороза побывали более 25 тыс.