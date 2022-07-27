В белорусских санаториях на осень забронировано 90% мест

В белорусских санаториях забронировано 90% мест на осенний период. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На осенний сезон прогнозы по санаторно-курортной сфере оптимистичные. Мы наблюдаем увеличение продаж: в белорусских санаториях уже забронировано 90% мест. Однако нельзя спрогнозировать развитие эпидемиологической ситуации, поэтому сохраняется неопределенность", - сказал Геннадий Болбатовский.

Результаты деятельности белорусских санаториев в этом году будут лучше, чем в 2021-м, отметил он. "А он был достаточно неплохим, потому что показатели по реализации услуг вышли на уровень 2019 года. Выручка за первое полугодие 2022 года составила Br368 млн. Если во втором полугодии она останется такой же, то общая выручка за год превысит показатель 2021 года на 15-20%", - отметил директор центра.

Геннадий Болбатовский также акцентировал внимание на ценовом вопросе белорусских санаториев. "Распространено мнение, будто дешевле слетать в Турцию или Египет, чем побывать в белорусских санаториях. Вчера мы изучили предложения туристических фирм по Турции и Египту, и средняя стоимость суток в стандартном двухместном номере в отелях Турции составляет более Br230, в отелях Египта - Br198. На сегодняшний день, согласно мониторингу деятельности санаторно-курортных учреждений, средняя стоимость одних суток в белорусском санатории в летний период составляет около Br80. Цены разнятся существенно", - подчеркнул он.

По его словам, цена одних суток в номере турецкого или египетского отеля сопоставима только с аналогичным пребыванием в белорусском санатории категории люкс и полулюкс. "В белорусских санаториях клиенты получают полный комплекс услуг, включающий набор медицинских процедур. На отдыхе в Египте или Турции такие медицинские процедуры не предоставляются. Все-таки нужно разграничивать понятия отдыха и оздоровления", - дополнил Геннадий Болбатовский.