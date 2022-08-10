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В «Белавиа» при покупке билетов онлайн возможны сбои

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В «Белавиа» при покупке билетов онлайн возможны сбои

Сбои возможны при покупке билетов онлайн в «Белавиа», сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

«На данный момент по независящим от авиакомпании причинам при покупке билета на сайте и в приложении недоступна возможность оплаты. Временно приобрести билет можно в авиакассах и у агентов за наличный расчет. Специалисты делают все возможное, чтобы быстрее решить этот вопрос», – рассказали в пресс-службе.

Извинения за неудобства приносит пассажирам авиакомпания.

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