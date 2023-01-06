В Беларуси жертвами тонкого льда в январе уже стали 5 человек

В Беларуси за первые дни января провалились под лед и погибли 5 человек. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

"Уже сейчас статистика пугает своими цифрами: только с начала года (а сегодня лишь 6 января) на льду погибли 5 человек. К сожалению, всему виной не только плюсовая температура, но и игнорирование правил поведения на льду", - отметили в ведомстве.

В МЧС напомнили: безопасным для человека считается лед толщиной не менее 7 см. "Прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша. При температуре выше нуля градусов более трех дней прочность льда уменьшается на 25%. Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, прочность белого в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед - ненадежен", - уточнили спасатели.

Использовать спасательный жилет нужно обязательно.

По материалам belta.by.