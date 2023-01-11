В Беларуси завершились мероприятия по сверке учетных данных военнообязанных

В Беларуси завершены мероприятия проверки учетных данных военнообязанных, которые проводились с середины октября по декабрь 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В пресс-службе военного ведомства отметили, что граждане нашей страны с пониманием отнеслись к мероприятиям по укреплению обороноспособности государства. Более 95% военнообязанных прошли сверку учетных данных. Оставшиеся 5% либо болели, либо находились за границей.

Мероприятия проводились по поручению главы государства. Местные исполнительные и распорядительные органы власти, организации совместно с военными комиссариатами выполнили поставленную задачу. Данная работа позволила уточнить у граждан информацию, необходимую в условиях складывающейся военно-политической обстановки.-