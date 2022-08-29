В Беларуси завершается массовая уборка зерновых

Массовая уборка зерновых и зернобобовых (без кукурузы) завершается в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По данным оперативной информации, на утро 29 августа в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) убраны с 2,066 млн га, что составляет 95% от плана.

В Брестской области увеличили уборочную площадь зерновых до 356,6 тыс. га. По актуальной информации, в регионе убрано 98% площадей (349,4 тыс. га), в Витебской области - 89,1% (321,1 тыс. га), Гомельской - 96,7% (337,3 тыс. га), Гродненской - 95,6% (298,6 тыс. га), Минской - 96,2% (441,3 тыс. га), Могилевской - 94,3% (318,9 тыс. га).

Также в Беларуси убрали просо с 2,47 тыс. га, или 20,9% от запланированной площади, намолотили 5,94 тыс. т с урожайностью 24 ц/га. Гречиха убрана с 3,36 тыс. га (9,72%), намолочено 4,42 тыс. т при урожайности 13,1 ц/га.

В стране намолотили 7,612 млн т зерна при средней урожайности 36,8 ц/га. Урожайность выше, чем за аналогичный период прошлого года, - в 2021 году она составила 30,7 ц/га.

Рапс убрали с 318,6 тыс. га, что составляет 88,1% к уборочной площади, намолотили 833,4 тыс. т при средней урожайности 26,2 ц/га. Ярового рапса намолотили 29,1 тыс. т.

Объем закупок зерна для государственных нужд на 2022 год составляет 811,4 тыс. т.