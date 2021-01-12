В Беларуси завершается контроль качества очередной партии российской вакцины “Спутник V”

Завершается контроль качества очередной партии российской вакцины "Спутник V", сообщили в пресс-службе Минздрава.

В минувшем году Беларусь получила несколько небольших партий российской вакцины "Спутник V". А в канун Нового года в страну поступила очередная партия - 20 тыс. доз. Процедуру контроля качества должны, согласно закону "Об обращении лекарственных средств", пройти все лекарственные средства до поступления в реализацию.

"Данные исследования проводят испытательные лаборатории, зарегистрированные в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь. Специалисты испытательной лаборатории завершают проверку вакцины на соответствие всем показателям качества", - отметили в пресс-службе.

Ожидается, что по ее окончании на следующей неделе продолжится вакцинация медицинских работников, которые находятся в зоне риска.

Минздрав распределил вакцину по регионам - в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Что касается остальных граждан, то в дальнейшем будет проводиться вакцинация различными вакцинами (5-6 вакцин) всех желающих. Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками.