В Беларуси зарегистрировали собственную породу коров

В Беларуси зарегистрировали новую породу коров белголштин отечественной селекции, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

"Создана новая порода молочного скота отечественной селекции - белголштин, которая насчитывает 1 млн голов. В декабре она была зарегистрирована. Потенциал продуктивности - на уровне 12 т молока на одно животное при содержании жира 3,6%, белка - 3,2%. Специалисты знают, что это очень хорошие показатели", - сказал Владимир Гусаков.

Он подчеркнул, что Академия наук - крупный исследовательский центр, развивающийся по типу научно-производственной корпорации. Практически каждая академическая организация имеет производственные точки роста - участки, выпускающие востребованную продукцию. Например, предприятие "Академфарм" и НПЦ "ХимФармСинтез" Института биоорганической химии НАН выпускают лекарства, необходимые для лечения различных заболеваний. Для профилактики и преодоления последствий COVID-19 в НАН разработаны и производятся антисептические средства, фильтрационные материалы для респираторов и очистки воздуха, тест-системы по обнаружению антител, наборы реагентов для биохимических исследований ДНК-ВК, панели для анализа коронавирусной РНК. Разработан и сертифицирован аппарат ультрафиолетового экстракорпорального облучения крови.

Кроме того, в Академии наук введены в эксплуатацию современные вычислительные мощности, нацеленные на разработку и практическое использование искусственного интеллекта. В частности, ведутся работы по программному обеспечению государственной медицинской информационной системы с функциями поддержки принятия решений врачей на основе средств искусственного интеллекта для учреждений здравоохранения стационарного типа ("Клиника+").

В отраслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий Физико-технического института НАН открыт участок лазерной обработки материалов. На нем выполняются работы в интересах машиностроительных предприятий ("Гомсельмаш", Минский завод шестерен, МТЗ). Ресурс обработанных изделий увеличивается в 2-3 раза.

Владимир Гусаков также отметил, что ученые обеспечивают научное сопровождение строительства и эксплуатации АЭС, развивают биотехнологическое направление. Институт генетики и цитологии НАН оказывает тысячи услуг по тестированию ДНК человека, животных и растений.

Белорусские ученые активно сотрудничают со своими зарубежными коллегами более чем из 90 стран. В НАН Беларуси созданы и функционируют 43 совместные лаборатории с организациями России, Китая, Вьетнама и других государств.