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В Беларуси заработала упрощенная процедура получения разрешения на постоянное проживание

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В Беларуси заработала упрощенная процедура получения разрешения на постоянное проживание

Упрощенная процедура получения разрешения на постоянное проживание заработала в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что компетентные органы Беларуси продолжают реализацию шагов, которые направлены на укрепление добрососедских отношений с гражданами Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Одним из них стало установление безвизового режима въезда. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались уже более 200 тыс. человек. Следующим шагом МВД, который был согласован с заинтересованными государственными органами, стала реализация упрощенной процедуры получения разрешения на постоянное проживание. Это касается граждан приграничных государств, которые имеют корни в республике, либо являются этническими белорусами.

Упрощенная процедура действует более недели. За это время гражданами Прибалтики и Польши подано свыше 20 ходатайств на постоянное проживание в Беларуси.

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