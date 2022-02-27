В Беларуси закрылись участки по голосованию на референдуме
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В Беларуси закрылись участки по голосованию на референдуме, сообщает БЕЛТА.
Работали 5510 участков, в том числе 217 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и 12 - в воинских частях.
Участки для голосования были открыты с 8.00 до 20.00. Также было организовано голосование на дому.
На референдум был вынесен один вопрос: принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?
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