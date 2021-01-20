В Беларуси зафиксированы факты создания фишинговых клонов сайта РУП «Белпочта»

В конце минувшего года и в начале этого зафиксированы факты создания фишинговых клонов сайта РУП «Белпочта». Об этом рассказал заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД полковник милиции Владимир Зайцев.

Вначале злоумышленник создает фишинговый сайт, который полностью копирует дизайн сайта официального. Для правдоподобности регистрируется доменное имя, отличающееся от оригинала одним-двумя символами. После, представившись покупателем или продавцом, связывается с жертвой через мессенджеры. Для перечисления оплаты за товар предлагает воспользоваться услугами сайта по сброшенной ссылке. Человек переходит по ней на сайт-подделку и вводит данные своей банковской карты, тем самым отправляя их преступнику.

Чтобы не потерять все сбережения, МВД советует соблюдать ряд важных правил.

- Если вам кто-то пишет в мессенджере и предлагает оплатить товар, перейдя по ссылке, не спешите это делать, - отмечают правоохранители. - Внимательно проверьте электронный адрес сайта через поисковые системы. Фишинговый ресурс от оригинального может отличаться буквально одним или несколькими символами. К примеру, вместо официального адреса belpost.by вам пришлют ссылку bellpost.be, belpost.bj, belposta.bz, bellpochta.be, и т.д.

Если ссылку прислал незнакомый абонент, а вы намерены совершить с ним сделку, то самостоятельно отыщите через «поисковик» официальный сайт компании или предприятия и воспользуйтесь платежным сервисом непосредственно на подлинном ресурсе.

- Для осуществления онлайн-платежей заведите отдельную банковскую карту, без доступа к основному карт-счету. Пополняя ее по необходимости, вы тем самым убережете свой главный банковский счет: в случае компрометации этой карты добыча преступника будет весьма незначительной, - обращают внимание в МВД.