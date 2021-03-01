В Беларуси за выходные в ДТП один человек погиб, восемь травмированы

За выходные в ДТП один человек погиб и восемь травмированы, среди них один ребенок. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Установлены 123 водителя, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 294 водителя не имели права управления транспортным средством.

"В рамках республиканской акции "Единый день безопасности", стартовавшей 20 февраля, прошел День безопасности дорожного движения. Сегодня акция завершается. Главная задача - еще раз обратить внимание людей на вопросы безопасности жизнедеятельности", - рассказали в МВД.

Во время акции проводятся целенаправленные профилактические мероприятия, направленные на пропаганду безопасных условий проживания населения, развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, а также образовательно-воспитательная работа со всеми жителями страны.