В Беларуси за выходные под колесами авто погибли пять человек

За истекшие выходные произошло 18 учетных ДТП, в которых 5 человек погибли и 16 - получили травмы. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Установлены 116 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения, и 319 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

До 9 апреля продолжается республиканская профилактическая акция ГАИ "Берегите детей". Она посвящена предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Госавтоинспекция убедительно просит родителей напомнить юным пешеходам о правилах поведения при пересечении проезжей части.

Сотрудники ДПС усилили контроль за соблюдением скорости водителями, правил проезда пешеходных переходов. Кроме того, в первые дни учебной четверти инспекторы будут дежурить на наиболее напряженных улицах и дорогах около школ, пресекать нарушения ПДД несовершеннолетними и взрослыми при сопровождении детей.

В период акции организована широкая информационная и разъяснительная работа среди населения об основных рисках и угрозах безопасности детей на дороге. В учреждениях образования проходят встречи, лекции, занятия с детьми, во время которых инспекторы ГАИ напоминают правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, во дворах, уделяют особое внимание правилам перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, разъясняют особенности "дорожных ловушек", напоминают о выборе безопасных мест для катания на роликах, самокатах, велосипедах.

Улицы, проезды, дороги и технические средства организации дорожного движения вблизи учреждений образования будут обследованы на наличие недостатков с целью их незамедлительного устранения.