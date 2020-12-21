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Происшествия

В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы

belta.by 131 0

В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы

В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Установлены 136 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 363 водителя не имели права управления", - рассказали в МВД.

Так, 19 декабря около полуночи 22-летняя водитель "Фольксвагена" не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в осветительную мачту. Установлено, что девушка была пьяна.

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