В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы
belta.by 131 0
В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
"Установлены 136 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 363 водителя не имели права управления", - рассказали в МВД.
Так, 19 декабря около полуночи 22-летняя водитель "Фольксвагена" не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в осветительную мачту. Установлено, что девушка была пьяна.
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