В Беларуси за выходные под колесами авто один человек погиб и 18 травмированы. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

"Установлены 136 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 363 водителя не имели права управления", - рассказали в МВД.

Так, 19 декабря около полуночи 22-летняя водитель "Фольксвагена" не справилась с управлением, наехала на бордюр и врезалась в осветительную мачту. Установлено, что девушка была пьяна.