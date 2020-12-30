В Беларуси за сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм

В Минске за сутки пострадали 270 взрослых и 12 детей. Всего с 1 декабря с гололедными и холодовыми травмами к столичным медикам обратились 1223 человека. В Минской области за сутки было 98 обращений, в том числе пострадали 4 ребенка. Всего за месяц зарегистрировано 1127 травм.

Немалое количество пострадавших в Гомельской области - 227, из них 12 детей. За месяц зарегистрирована 3851 травма. Немногим меньше травм за сутки было в Могилевской области - 174, в числе пострадавших 15 детей. За период с 1 декабря от гололедных травм пострадали 1833 человека.

В Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент (12 - дети), за весь период - 1853 человека. В Брестской области за сутки к медикам обратился 1 человек (760 за месяц), в Гродненской области - 4 взрослых (419 человек за месяц).

Чтобы избежать подобных ситуаций, Минздрав рекомендует одеваться в соответствии с погодой. Если травмы избежать не удалось, следует обратиться в ближайший травмпункт.