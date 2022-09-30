В Беларуси за сутки в лесах потерялись шесть человек
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В Беларуси за сутки в лесах потерялись шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным с 6.00 29 сентября до 6.00 30-го поступили 3 сообщения о пропавших 6 гражданах в лесных массивах на территории 3 районов Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 9 единиц техники и 22 человека, из них 7 единиц техники и 17 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС обнаружены 5 человек, в медицинской помощи не нуждаются. Не найден 1 человек в Пуховичском районе Минской области, поиски которого продолжаются.
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