В Беларуси за сутки при пожарах погибли три человека

В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасателям 14 ноября в 20.24 поступило сообщение о загорании в одноэтажном хозяйственном строении в д. Ганцевичи Ганцевичского района. В 21.06 при разборке завалов был обнаружен труп мужчины. В результате пожара огнем частично повреждена кровля, имущество и стены хозяйственной постройки. Причина пожара устанавливается.

В управлении отметили, что от травм, полученных на пожаре 19 октября в Минском районе, в субботу, 13 ноября, в учреждении здравоохранения скончалась гражданка 1968 года рождения. Еще один гражданин 1979 года рождения скончался 14 ноября в результате полученных травм при пожаре в д. Столбцы, произошедшем 11 ноября.-