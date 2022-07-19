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Происшествия

В Беларуси за сутки потушены три пожара травы и кустарников

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В Беларуси за сутки потушены три пожара травы и кустарников

В Беларуси за сутки потушены три пожара травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 18 июля до 6.00 19-го ликвидированы три пожара травы и кустарников на площади 0,2 га", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, произошли 16 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены 2 и повреждены 8 строений, а также 2 единицы техники.

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