В Беларуси за сутки потушены два лесных и восемь пожаров травы и кустарников
0 0
В Беларуси за сутки потушены два лесных и восемь пожаров травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 21 июля до 6.00 22-го ликвидированы два лесных пожара на площади 0,05 га и восемь пожаров травы и кустарников площадью 0,58 га", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, произошли 18 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, уничтожено одно и повреждены 12 строений, а также четыре единицы техники.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
В Беларуси за сутки потушены два лесных и восемь пожаров травы и кустарников
-
Показавших 100-балльный результат на ЦТ ребят чествовали в Могилеве
-
Минобразования внедряет экспериментальную программу цикла социально-гуманитарных дисциплин в вузах
-
Брендовый праздник-соревнование рыболовов пройдет в Могилевском районе
-
Выпускники Могилевской области показали в этом году 20 стобалльных результатов на ЦТ