В Беларуси за сутки потушены два лесных и восемь пожаров травы и кустарников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 21 июля до 6.00 22-го ликвидированы два лесных пожара на площади 0,05 га и восемь пожаров травы и кустарников площадью 0,58 га", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, произошли 18 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, уничтожено одно и повреждены 12 строений, а также четыре единицы техники.