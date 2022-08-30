В Беларуси за сутки потушены 4 лесных и 2 торфяных пожара. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 28 августа до 6.00 29-го ликвидированы 4 лесных пожара на общей площади 0,33 га, 2 торфяных пожара на общей площади 0,2 га и 31 пожар травы и кустарников на общей площади 1,35 га", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, зарегистрировано 12 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожены 3 и повреждены 8 строений, а также 1 единица техники.