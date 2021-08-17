В Беларуси за сутки потушены 4 лесных и 2 торфяных пожара

По оперативным данным, за сутки ликвидированы 4 лесных пожара на площади 3,06 га, 2 торфяных пожара на площади 0,045 га и 4 пожара травы и кустарников на площади 3,01 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

16 августа в 3.22 в МЧС поступило сообщение о лесном пожаре площадью 0,8 га возле деревни Симоничский Млынок Лельчицкого района Гомельской области. Для ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники и 30 работников Симоничского лесничества ГПУ "Национальный парк "Припятский". Тушение было затруднено заболоченностью местности. Пожар локализован, по состоянию на 6.00 его площадь составила 0,6 га.

Продолжается тушение лесного пожара возле деревни Зарижье Октябрьского района Гомельской области. Для ликвидации пожара задействованы 11 единиц техники и 46 работников ГЛХУ "Октябрьский лесхоз" и ОАО "Ломовичи". Пожар локализован, по состоянию на 6.00 его площадь составляла 0,4 га.