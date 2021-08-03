В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара
БелТА 76 0
В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
"По оперативным данным, с 6.00 2 августа до 6.00 3 августа ликвидированы 3 лесных пожара на общей площади 1,5 га и 3 пожара травы и кустарников на общей площади 1,3 га", - рассказали в пресс-службе.
Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, общая площадь пожара составляет 31 га.
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