В Беларуси за сутки ликвидированы 3 лесных пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 2 августа до 6.00 3 августа ликвидированы 3 лесных пожара на общей площади 1,5 га и 3 пожара травы и кустарников на общей площади 1,3 га", - рассказали в пресс-службе.

Продолжено тушение торфяного пожара на землях ОАО "Комаровичи" возле агрогородка Комаровичи Петриковского района Гомельской области. Пожар локализован, общая площадь пожара составляет 31 га.