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Происшествия

В Беларуси за сутки более 50 человек привлекались к поиску потерявшихся в лесах

БелТА 80 0

В Беларуси за сутки более 50 человек привлекались к поиску потерявшихся в лесах

Беларуси за сутки более 50 человек привлекались к поиску потерявшихся в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 12 сентября до 6.00 13-го поступили 7 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 5 районов Брестской, Витебской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 23 единицы техники и 52 человека, из них 13 единиц техники и 30 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС спасены 5 человек. Не найден 1 человек в Круглянском районе Могилевской области, поиски которого продолжаются.

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