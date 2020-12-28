В Беларуси за пять лет число многодетных семей увеличилось на 40%

В Беларуси за 2015-2020 годы число многодетных семей увеличилось на 40%. Об этом сегодня сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече с семьями из Барановичей и Барановичского района.

Программа семейного капитала стартовала в 2015 году. С того момента число многодетных семей увеличилось на 40%. Сейчас их в стране насчитывается 112 тыс. Больше всего таких семей проживает в Брестской области.

"Мы проанализировали, что семейный капитал работает эффективно. В среднем ежегодно рождаются 20-22 тыс. третьих и последующих детей. Было принято решение о продлении семейного капитала, - отметила Ирина Костевич. - С 1 января текущего года он заработал в обновленном варианте, было предусмотрено досрочное использование семейного капитала. Нынешний год заканчивается, мы оценили, как он сработал в новом формате. Мерой поддержки по его досрочному использованию воспользовались почти 27 тыс. семей. Около 90% использовали его на жилье. Это те, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий".

Министерство труда и соцзащиты получает от семей предложения по дальнейшему расширению направлений для досрочного использования семейного капитала. "Активно работаем над этим вопросом. Как раз на таких диалоговых площадках, которые будут развернуты по всей стране, хотим услышать о потребностях, чтобы максимально реализовать меры поддержки семей с детьми. В январе проедем по другим регионам", - сказала министр.

Первая встреча с семьями, в том числе многодетными, прошла в Смолевичах. Сегодня Ирина Костевич проводит такую встречу в Барановичах.