В Беларуси за неделю утонули 33 человека

По оперативным данным ОСВОД, 33 человека утонули в Беларуси за прошедшую неделю, 31 человека спасли работники ОСВОД и МЧС.

Чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, мышечные судороги, отсутствие присмотра за детьми. Спасатели напоминают: вода не прощает беспечности, надо соблюдать правила поведения.

"Не купайтесь на необорудованных пляжах. Если вы отдыхаете у воды, то дно водоема должно быть чистым, без коряг, водорослей и ила. Осмотритесь - нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других опасных предметов. Располагайтесь в тени, избегая прямых солнечных лучей, обязательно наденьте головной убор. Не ныряйте с разбегу, заходите в воду постепенно, чтобы дать телу привыкнуть к перепаду температур и избежать спазмов кровеносных сосудов. Если вы много времени провели на солнце, не спешите - отойдите в тень, остыньте и только потом идите плавать. Не стоит купаться натощак или сразу после еды. Делать это лучше через полтора часа после приема пищи", - рассказали в МЧС.

Одна из проблем во время плавания - это чувство меры, которое многие теряют, забывая, что долгое пребывание в воде приводит к переохлаждению организма. Если вы почувствовали озноб, надо немедленно выйти на берег и сделать короткую, но энергичную пробежку. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, силы ветра. Ни в коем случае не заходите в воду во время грозы.

"Научитесь отдыхать на воде, лежа на спине или прижав колени и локти к груди и животу (поплавком). Совершая дальние заплывы, экономно расходуйте силы, время от времени отдыхайте. Судорога может возникнуть когда угодно и где угодно, поэтому готовым нужно быть всегда. Если вы почувствовали, что свело ногу (чаще всего икроножную мышцу), не паникуйте и не теряйтесь. Сделайте глубокий вдох и погрузитесь под воду с головой. Крепко ухватите рукой большой палец и сильно тяните ступню на себя, пока нога не выпрямится полностью. Сразу же плывите к берегу. Если вы не умеете плавать, не заплывайте на глубину на матрасах и кругах. Помните, что матрасы и другие подобные приспособления не являются плавательными средствами, они могут сдуться в самый неподходящий момент", - добавили спасатели.

При купании запрещается заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки, купаться и нырять в запрещенных и неизвестных местах, купаться в нетрезвом состоянии, прыгать в воду с дамб, пристаней, катеров, лодок, плотов, допускать шалости, связанные с нырянием и захватом конечностей купающихся, взбираться на буи и другие технические сооружения, а также подавать ложные сигналы бедствия.