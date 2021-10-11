В Беларуси за неделю при пожарах погибли 19 человек, травмированы 10. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"С 4 по 11 октября по всей стране произошел 131 пожар, на котором погибли 19 человек, травмированными оказались 10. Что послужило причиной всех происшествий, еще предстоит выяснить. Причинами большинства трагедий становятся неосторожное обращение с огнем при курении, неисправные электроприборы и неправильная эксплуатация печного отопления и обогревателей", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, 4 октября в 7.31 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Еткишки Вороновского района. На пожаре был обнаружен погибший хозяин жилища. Предполагаемая причина инцидента - неосторожность при курении.

7 октября в 13.10 сообщили о пожаре в бытовом вагончике, расположенном в поле ОАО "АгроГЖС" возле деревни Рытолевщина Щучинского района Гродненской области. Погибли мужчина и женщина. Рассматриваемая версия причины возникновения возгорания - неосторожность при курении.

8 октября в 00.56 поступило сообщение о пожаре в квартире двухквартирного жилого дома на улице Дарвина в Бресте. При самостоятельном тушении пожара хозяин жилища получил ожоги. Причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В этот же день в 05.18 стало известно о пожаре в жилом доме в городском поселке Бегомль Докшицкого района. На пожаре была обнаружена погибшая хозяйка 1937 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при розжиге печи.

Позже в 18.13 поступило сообщение о пожаре в бане на территории дачного участка в садовом товариществе "Азот-Кулевцы" возле деревни Кулевцы Гродненского района. При самостоятельном тушении травмы получил хозяин строения. Вероятная причина происшествия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (выпадение углей).

"Чтобы избежать пожаров и гибели людей от них, МЧС напоминает: не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Следите за состоянием печного отопления и электропроводки, не оставляйте без присмотра печи и электробытовые приборы. Соблюдайте правила эксплуатации печей, электрооборудования и газовых приборов. Следите за детьми и их времяпровождением, не оставляйте спички в доступных для детей местах. Не разводите костры вблизи строений. Установите автономные пожарные извещатели. В случае пожара звоните в МЧС по номерам 101 или 112", - добавили в пресс-службе ведомства.