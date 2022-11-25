В Беларуси за нарушение порядка формирования цены теперь предусмотрена административная ответственность

Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности", пишет СБ. Документ был подготовлен в целях реализации пункта 6 Директивы Президента от 6 октября 2022 года № 10 "О недопустимости роста цен".



Теперь статья 13.2 Кодекса об административных правонарушениях дополнена частью, устанавливающей административную ответственность за нарушение требований постановления Совета Министров от 19 октября 2022 года № 713 "О системе регулирования цен" об обязательном указании в товарно-транспортной и товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на потребительские товары.

Законопроект сенаторам представил заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Василий Панасюк.

– Вопросы ценообразования волнуют каждого гражданина нашего государства, – подчеркнул депутат. – Сегодня государственное регулирование цен – это тот механизм, который направлен в первую очередь на обеспечение социальных гарантий и экономической стабильности в обществе, чтобы не допустить снижения уровня благополучия наших граждан. Глава государства неоднократно обозначал свою позицию о недопустимости резких скачков цен в стране и подчеркивал, что все государственные органы должны обеспечить эффективный контроль за ценообразованием. По-прежнему актуальным остается вопрос об ответственности хозяйствующих субъектов за нарушение порядка формирования цены. Мы должны пресечь любые попытки необоснованного их завышения.