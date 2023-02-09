В Беларуси за год провели 182 тыс. анализов на содержание загрязняющих веществ в сточных водах

В Беларуси за 2022 год выполнено 182 тыс. анализов на содержание загрязняющих веществ в сточных водах. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды.

В Республиканском центре аналитического контроля в области охраны окружающей среды (РЦАК) состоялось совещание по подведению итогов работы за 2022 год и определению задач на 2023-й. В прошлом году основные усилия были направлены на расширение области аккредитации на отбор проб и проведение измерений, которая увеличилась за 12 месяцев на 18 веществ. Аккредитацию по пяти показателям - общий органический углерод, диоксины и фураны, цинк, олово, селен в выбросах от предприятий - организация получила первой в Беларуси.

"В 2023 году работа по внедрению новых показателей в область аккредитации лабораторий РЦАК будет продолжена. В частности, запланировано пополнить перечень показателей летучими органическими соединениями, полициклическими ароматическими углеводородами, а также показателями для контроля сточных вод ОАО "Гродно Азот" и РУП "Белорусская атомная электростанция", - рассказали в Минприроды.

Для обеспечения устойчивого снижения вредного воздействия на окружающую среду в прошлом году лабораториями учреждения выполнено более 182 тыс. анализов на содержание загрязняющих веществ в сточных, поверхностных и подземных водах, выбросах в атмосферный воздух от стационарных и мобильных источников, в почве (грунте) на 9,7 тыс. объектов природопользователей. По результатам выявлено 818 фактов несоблюдения установленных нормативов, что на 8% больше, чем в 2021 году. Размер вреда, причиненного окружающей среде и предъявленного к возмещению по результатам отбора проб и проведения измерений, составил Br2,7 млн, что на 57% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, специалистами РЦАК была разработана интерактивная карта расположения природопользователей, осуществляющих локальный мониторинг окружающей среды. Результаты локального мониторинга, отображающиеся на интерактивной карте, позволяют наблюдать за величиной воздействия на компоненты природной среды, а также оценивать влияние источников вредного воздействия на нее, планировать на основе данных наблюдений природоохранные мероприятия и использовать при принятии экологически значимых решений.

Также по итогам 2022 года РЦАК занял первое место в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда среди территориальных органов и подчиненных организаций Минприроды, списочная численность которых свыше 200 человек.

Заседание прошло с участием первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Корбута и начальника управления координации контрольной деятельности Минприроды Владимира Касьяненко.

По материалам belta.by.