В Беларуси за 9 месяцев количество юрлиц и ИП выросло до 375 тыс.

В Беларуси за девять месяцев текущего года количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло до 375 тыс. Об этом сегодня сказал заместитель министра экономики Сергей Митянский во время 19-го заседания в онлайн-формате консультативного совета по поддержке и развитию малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

В мероприятии приняли участие представители семи стран - членов Содружества. В числе вопросов повестки дня - сотрудничество в экономической сфере, нюансы дальнейшего взаимодействия, текущее состояние МСП, перспективные направления поддержки данного сектора экономики. Участники обменялись предложениями по минимизации негативных последствий пандемии COVID-19 для экономик государств - членов СНГ, одобрили план работы консультативного совета на 2022-2023 годы.

В своем докладе Сергей Митянский отметил, что на основании имеющихся оперативных данных можно говорить о преобладании в секторе МСП позитивных тенденций. "За девять месяцев количество действующих юрлиц и ИП выросло, достигнув отметки 375 тыс. Как результат, увеличились их платежи в бюджет: по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - в 1,2 раза. За январь - сентябрь поставки товаров за рубеж субъектами МСП увеличились в 1,4 раза. А их удельный вес в общем объеме экспорта составил почти 42%. В топ-10 основных торговых партнеров из числа стран СНГ вошли Россия и Казахстан. Положительный тренд наблюдается и в услугах: рост экспорта - в 1,2 раза, а доли МСП в общем объеме - до 50%. Таким образом, малый и средний бизнес поступательно наращивает свой вклад в экономику Беларуси", - констатировал он.

Консультативный совет создан в соответствии с соглашением о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах - участниках СНГ от 17 января 1997 года. Его состав формируется из руководителей госорганов поддержки и развития малого предпринимательства сторон соглашения и является коллегиальным органом.