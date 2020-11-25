В Беларуси выздоровели и выписаны 107 452 пациента с COVID-19

В Беларуси на 25 ноября выздоровели и выписаны 107 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 128 449 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 128 178 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1119 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.