В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19

В Беларуси на 24 ноября выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 126 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 101 820 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.