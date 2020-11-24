В Беларуси выздоровели и выписаны 105 835 пациентов с COVID-19
belta.by 38 0
В Беларуси на 24 ноября выздоровели и выписаны 105 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Зарегистрированы 126 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 3 101 820 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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