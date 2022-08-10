В Беларуси выявлен штам «омикрон-ниндзя»

Новый вариант «Омикрона», который еще называют «ниндзя» обнаружили у заболевших ковидом в Витебске и Минске.

- Можем говорить о начале циркуляции данного штамма, - прокомментировал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Александра Тарасенко. - РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на постоянной основе ведётся мониторинг циркуляции штаммов. Мы не ждем каких-то изменений в плане лечения, а также по клинике и тяжести течения. Хотя в мировой прессе есть на сей счет мнение, что штамм более контагиозный и тяжело проходит. Мы все-таки убеждены, что дополнительных мероприятий со стороны Минздрава (кроме как увеличения темпов вакцинации), изменения протоколов не нужно.

Замминистра уточнил, что речь идет о двух заболевших. Но если говорить о циркуляции штаммов, то вариант "стелс" завершает свою циркуляцию, она на уровне 8 процентов по стране. А 92 процента - «Омикрон» ВА.4 и ВА.5.

Он отметил, что в Республике Беларусь в настоящее время установлена активная циркуляция линии Омикрон ВА.4/5, на долю которой приходится более 90% всех новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Все варианты Омикрон обнаружены в Южной Африке. Результаты исследований по геномному надзору в нашей стране позволяют полностью контролировать ситуацию в стране.

Александр Тарасенко рассказал, что на прошлой неделе впервые в Минске и Витебске специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии определен новый подвид Омикрона ВА.4.6, зарегистрированный в 43 странах мира. Согласно предварительным данным, он имеет по сравнению с другими вариантами Омикрона большую трансмиссивность и лучше ускользает от действия вируснейтрализующих антител. За это его назвали "ниндзя".

Все имеющиеся в стране вакцины позволяют защитить от тяжелого течения COVID-19 привитых граждан. Специалисты уверены - снизить риск заражения помогут вакцинация, бустерная (повторная) вакцинация, ношение масок и проветривание помещений.