В Беларуси выпущена опытная серия вакцины Спутник V и Спутник Лайт

Специалисты РУП «Белмедпрепараты» выполнили важный этап совместного белорусско-российского проекта - выпуск вакцины Спутник V по полному циклу. На белорусском предприятии 22 декабря были выпущены первые валидационные серии Спутник V и Спутник Лайт. Планируется, что 23 декабря эти серии уйдут на контроль качества в институт Гамалеи в Россию. По планам - они будут заложены на исследования стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.