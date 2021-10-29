В Беларуси ввели временный запрет на вывоз кислорода

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 октября №616, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Запрет касается вывоза кислорода из Беларуси в государства - члены Евразийского экономического союза, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся странами союза.
Под действие документа подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический.
Постановление Совмина вступает в силу со дня его опубликования сроком на 6 месяцев.
Теперь кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) добавлен в перечень лекарственных средств, производимых организациями Беларуси, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения. Это предусмотрено еще одним постановлением Совета Министров от 27 октября №614.