В Беларуси ввели временный запрет на вывоз кислорода

С 28 октября в Беларуси на 6 месяцев вводится запрет на вывоз кислорода. Речь идет не только о медицинском, но и о техническом кислороде.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 октября №616, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Запрет касается вывоза кислорода из Беларуси в государства - члены Евразийского экономического союза, а также за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся странами союза.

Под действие документа подпадает кислород газообразный и жидкий медицинский, а также кислород газообразный и жидкий технический.

Постановление Совмина вступает в силу со дня его опубликования сроком на 6 месяцев.

Теперь кислород газообразный и жидкий (фармацевтическая субстанция) добавлен в перечень лекарственных средств, производимых организациями Беларуси, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения. Это предусмотрено еще одним постановлением Совета Министров от 27 октября №614.