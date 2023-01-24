В Беларуси введены новые должности служащих

Единый квалификационный справочник должностей служащих (ЕКСД) дополнен пятью новыми квалификационными характеристиками должностей служащих, относящихся к категории "специалисты". Соответствующие изменения внесены постановлением Министерства труда и социальной защиты №62 от 31 октября 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтруда и соцзащиты.

Введены такие новые должности служащих, как инженер по защите от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне, налоговый консультант, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних, специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных и эксперт по аккредитации.

Как отметили в пресс-службе, введение новых квалификационных характеристик позволяет нанимателям вводить в штатное расписание своих организаций новые должности служащих.

При этом если в организации есть работники, которые выполняют только трудовые функции, содержащиеся в новых квалификационных характеристиках, то введение новых квалификационных характеристик обязывает нанимателя ввести в штатное расписание новые должности служащих.

Каждая квалификационная характеристика содержит должностные обязанности, что должен знать работник, а также предъявляемые квалификационные требования для занятия соответствующей должности служащего и присвоения квалификационных категорий (при их наличии).

Отмечается, что должностные обязанности устанавливают только основные, наиболее характерные для конкретной должности служащего трудовые функции, которые могут быть поручены полностью или частично служащему, занимающему данную должность. Конкретное содержание, объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте определяет наниматель.

В Минтруда и соцзащиты рассказали также о правовых действиях нанимателя в том случае, когда работник выполняет трудовые функции, содержащиеся в новых квалификационных характеристиках, в рамках работы по иной должности служащего, но наниматель принял решение ввести новую должность служащего.

Так, если у работника не изменяется трудовая функция, то трудовой договор (контракт), локальные правовые акты приводятся в соответствие с законодательством. Если трудовая функция по сравнению с новой должностью служащего изменяется, то такие изменения следует рассматривать как перевод.

При переводе работника на другую должность служащего (ст.30 ТК) либо изменении наименования должности служащего в случае приведения ее в соответствие с законодательством (ст.19 ТК) квалификационные категории не сохраняются. Вопрос о присвоении квалификационной категории рассматривается применительно к занимаемой должности служащего.

Постановление вступило в силу 19 января 2023 года.