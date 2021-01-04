В Беларуси вступительная кампания 2021 года существенно не изменится. Об этом рассказал министр образования Игорь Карпенко в программе "Неделя" на телеканале СТВ.

"Глава государства поручил разработать новые правила поступления в вузы. Но сразу хочу подчеркнуть, что вступительная кампания 2021 года, которая начнется с объявления цифр приема на конкретные специальности, существенно не изменится. Чтобы внести изменения, необходимо время, чтобы абитуриент мог сориентироваться и подготовиться, у нас этого времени для этой кампании уже нет", - отметил министр.

При этом Игорь Карпенко сообщил, что могут измениться подходы к приему на целевую подготовку специалистов. "Мы хотим немного расширить возможности для получения целевой подготовки на наиболее востребованные специальности для нашей экономики", - пояснил он.

Что касается изменений правил приема, то, по словам руководителя ведомства, эта работа в настоящее время ведется. "Мы анонсировали возможные изменения и в правила текущей аттестации в системе общего и среднего образования. Это и попытка проведения, так называемого, национального экзамена в виде совмещения экзаменов в школе с централизованным тестированием хотя бы по двум предметам. Кроме этого, мы рассматриваем возможность при поступлении в вузы сдавать внутренний экзамен по профильному предмету", - рассказал Игорь Карпенко. Он пояснил, что эта работа находится пока в стадии анализа и серьезной проработки. "В ближайшее время мы должны доложить главе государства по выполнению поручения. Скорее всего, состоится большое совещание. После того, когда эти изменения будут приняты, нам потребуется полтора - два года, чтобы их внедрить в образовательный процесс и обеспечить соответствующее методическое сопровождение", - сообщил министр.