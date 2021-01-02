В Беларуси вступили в силу новые правила охоты. Это предусмотрено указом №345 от 16 сентября 2020 года.

Документ разделяет Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты на два самостоятельных правовых акта: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства.

При этом в Правилах охоты исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты: упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к государственному удостоверению на право охоты, пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты. Также снижается минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безоружейной охотой (с 18 до 16 лет), уточняются сроки и способы охоты на охотничьих животных некоторых видов, внедряются механизмы регулирования объемов добычи охотничьих животных ненормируемых видов (водоплавающая, полевая пернатая дичь, пушные звери), в том числе мигрирующих гусей и уток.

В Правилах ведения охотничьего хозяйства устанавливается обязанность охотопользователя по предоставлению охотникам информации о границах этих угодий, порядке реализации и стоимости охотничьих путевок, об особенностях организации охоты, а также снимаются отдельные ограничения по созданию вольеров на территории лесного фонда, что будет способствовать развитию охотничьего туризма. Кроме того, закрепляется обязательное наличие в штате охотопользователя должностного лица, имеющего специальную профессиональную подготовку в области ведения охотничьего хозяйства или опыт работы в таком хозяйстве не менее пяти лет.

Указом увеличиваются сроки действия разрешения на ношение и хранение охотничьего оружия (с трех до пяти лет), а также медицинской справки о состоянии здоровья для получения и продления разрешения на хранение и ношение гражданского оружия (с одного года до пяти лет).

Кроме того, на территории Брестской и Гродненской областей на пять лет вводится мораторий на добычу глухаря. Это связано с тем, что в этих регионах обитает западноевропейский подвид глухаря, численность которого, как было установлено НАН Беларуси, уменьшается.