В Беларуси все государственные музеи 8-9 мая будут работать бесплатно, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр культуры Анатолий Маркевич.

"Масштаб праздничных мероприятий в преддверии 9 Мая просто колоссальный. Работники культуры с большим удовольствием показывают свое мастерство на сцене театров, городских площадках. Нам есть что предложить зрителю, и я уверен, что в праздничные дни жители нашей страны, туристы найдут для себя интересные и полезные мероприятия. Уверен, что у всех будет замечательное настроение, - рассказал Анатолий Маркевич. - В то же время мы поднимаем большой пласт исторического прошлого и стараемся через постановки, спектакли в очередной раз донести до нашего зрителя великий патриотизм, героизм советского народа в той страшной войне. Именно благодаря советскому солдату, нашим ветеранам мы живем в мирной стране".

Министр дополнил: в эти дни музеи предлагают посетителям тематические выставки о военном лихолетье и геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. "Все мировое сообщество должно знать, что происходило в то время, - отметил он. - Хочу проинформировать, что 8 и 9 мая музеи будут работать бесплатно. Мы еще раз расскажем всем правду о роли советского солдата и его вкладе в Великую Победу, а затем и в восстановление Беларуси. По крупицам создавалась экономика страны в послевоенное время, и на этой основе мы строим наше современное независимое государство".