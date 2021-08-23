В Беларуси все дети пятилетнего возраста проходят подготовку к школе – Минобразования

В Беларуси все дети пятилетнего возраста проходят подготовку к школе, сообщила на секции №3 "Управление учреждением общего среднего образования" во время педагогического форума начальник главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Мария Киндиренко.

"Образовательная сеть республики на начало 2021/2022 учебного года - это 2936 учреждений дошкольного образования, в которых будут получать дошкольное и специальное образование более 425 тыс. воспитанников, 2940 государственных учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, где к учебным занятиям приступят около 1 млн 85 тыс. учащихся, в том числе 118 тыс. первоклассников, а также 237 учреждений специального образования, в которых обучаются 14 863 учащихся", - рассказала Мария Киндиренко.

По ее словам, в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 12 учреждений дошкольного образования на 2229 мест и 7 школ на 6 095 мест.

"За прошедшие годы развита многофункциональная сеть учреждений дошкольного образования всех форм собственности. Число воспитанников за 5 лет увеличилось практически на 6 тыс. Охват детей от 1 года до 6 лет учреждениями дошкольного образования составляет по республике 85,3%. Обеспечен 100% охват детей пятилетнего возраста подготовкой к школе. В целом по республике места в детских садах есть для каждого ребенка. В настоящее время решается задача обеспечения шаговой доступности дошкольного образования. Для этого за 5 лет создано 40 481 дополнительное место для дошкольников. В 2020 году введено в строй 25 учреждений дошкольного образования на 4810 мест. В 2021 году введено в эксплуатацию 5 учреждений дошкольного образования на 959 мест. К концу года планируется ввести еще 7 учреждений на 1270 мест", - сказала начальник главного управления.