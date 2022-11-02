В Беларуси впервые реализовали криптовалюту, переданную судебным исполнителем

РУП по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение" в октябре 2022 года впервые реализовало переданную судебным исполнителем криптовалюту, сообщили в пресс-службе Минюста.

Отмечается, что проработанный механизм взаимодействия предприятия с судебными исполнителями по продаже цифровых знаков (токенов) позволит сформировать практику реализации, призванную обеспечить полное и своевременное исполнение исполнительных документов, защиту прав и законных интересов взыскателей, охрану государственных интересов.

Как отметили в Минюсте, при установлении в исполнительном производстве информации о наличии у должника криптовалюты судебный исполнитель может ее арестовать. При необходимости этот актив может быть переведен на виртуальный кошелек органа принудительного исполнения либо субъекта торговли, специализированной организации.

Особенности оборота криптовалюты в уголовном процессе и исполнительном производстве закреплены в указе №48 от 14 февраля 2022 года. Позже Минюст своим постановлением №67 от 14 апреля 2022 года детально определил порядок работы с криптовалютой в исполнительном производстве, внеся изменения в инструкцию по исполнительному производству. Соответствующие правовые нормы вступили в силу с 17 мая 2022 года.

Корректировкой инструкции занималась межведомственная рабочая группа по разработке проектов нормативных правовых актов, в состав которой вошли в том числе представители управления оценки и реализации имущества республиканского унитарного предприятия по оказанию услуг "БелЮрОбеспечение".

Корректировка инструкции позволила реализовать подпункт 4.3 п.4 указа №48 от 14 февраля 2022 года "О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты", устанавливающий, что реализация криптовалюты в исполнительном производстве осуществляется на договорной основе через оператора криптоплатформы и (или) оператора обмена криптовалют.