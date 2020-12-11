В Беларуси в январе-сентябре зафиксировано 5 тысяч случаев вишинга

В Беларуси в январе - сентябре этого года зафиксировано около 5 тысяч случаев вишинга. Об этом сообщил начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Беларуси Сергей Майсейшин.

"Сейчас основной вид мошенничеств - это случаи с использованием методов социальной инженерии. Этот тренд укрепляется из года в год, основной его скачек случился в 2019 году, когда в ноябре наши граждане были атакованы с использованием такого метода, как вишинг, то есть телефонного мошенничества. Это плавно перешло в 2020 год, и на протяжении всего года мы наблюдаем, что этот вид мошенничества носит некоторый скачкообразный характер, потому что это бизнес, он обкатывается на других странах, меняются его алгоритмы", - отметил начальник отдела.

Цель такого рода мошенничества - выведать конфиденциальную информацию либо подтолкнуть человека ввести свои персональные данные на определенных интернет-страницах для хищения денежных средств или завладения логинами и паролями для управления системой дистанционного банковского обслуживания.

Нацбанк в рамках своей деятельности и информационного обмена с банками за 9 месяцев текущего года получил около 5 тыс. сообщений о вишинге. "Для решения этой проблемы в первую очередь необходимо повышать киберграмотность населения, постоянно проводить разъяснительную работу с каждым участником финансовых сделок", - подчеркнул Сергей Майсейшин.