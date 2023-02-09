В Беларуси в прошлом году каждый второй случай мошенничества совершен через интернет

В Беларуси в прошлом году каждый второй случай мошенничества был совершен через интернет. Об этом сообщил на пресс-конференции следователь по особо важным делам главного управления процессуального контроля Следственного комитета Роман Демчук.

"Мы наблюдаем тенденцию увеличения числа зарегистрированных мошенничеств. Если до 2022 года тенденция была менее ощутима, увеличение было незначительное, то уже в прошлом году количество случаев мошенничества возросло в 2 раза. Из числа зарегистрированных преступлений в 2022 году каждое второе было совершено с использованием интернета. Это обусловлено доступностью технологий. Научно-технический прогресс шагнул далеко вперед, у каждого есть мобильные телефоны, и злоумышленники этим активно пользуются", - отметил Роман Демчук.

Наряду со стандартными формами мошенничества, когда в интернете продаются предметы одежды или реализуются запасные части к автомобилям, мобильные телефоны, есть и другие тенденции. "Это, к примеру, знакомство иностранных граждан с одинокими женщинами на территории нашей страны и вступление с ними в переписку. В ходе переписки иностранный гражданин, который представляется доктором или отставным генералом иностранных войск, говорит о том, что планирует уйти в отпуск, приехать на территорию Беларуси и проживать совместно с ней. В ходе общения мошенник высказывает симпатии. После этого он просит женщину перевести определенную сумму денежных средств для прибытия на территорию Беларуси. Жертва переводит имеющиеся у нее денежные средства либо обращается в банк за кредитом", - пояснил следователь.

Злоумышленники активно отслеживают те процессы, которые происходят в жизнедеятельности общества и тренды. К примеру, в прошлом году в преддверии летнего отпускного сезона в интернете, начиная с апреля, начали появляться объявления о продаже садовой мебели из ротанга, бассейнов по стоимости в 2 раза ниже рыночной. По этому объявлению обратились свыше 400 граждан. "С потерпевшими велась только переписка, звонков не было. Преступники сообщали, что аукционная цена действует только сегодня. В итоге потерпевшие переводили на счета злоумышленников денежные средства и оставались без товаров, за которые платили свои деньги. Кроме этого, в прошлом году была замечена схема по продаже тракторов, - рассказал он. - В конце года появлялись сообщения о продаже искусственных елок. Благодаря проведенной профилактической работе только 9 граждан пострадали от действий злоумышленников".

На протяжении последних лет в Беларуси продолжают иметь место так называемые холодные звонки со стороны злоумышленников, которые звонят потерпевшим под видом сотрудников банков или правоохранительных органов с убеждением оформить различные кредиты. За один день они убеждают жертву посетить максимальное количество банков и получить кредит. "В прошлом году каждое десятое уголовное дело, связанное с мошенничеством, совершено на основе обмана потерпевших об их родственниках, которые попали в дорожно-транспортное происшествие", - заключил Роман Демчук.

По материалам belta.by.