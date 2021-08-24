В Беларуси в новом учебном году к работе приступят более 6 тысяч молодых педагогов

В Беларуси в новом учебном году к работе приступят более 6 тыс. молодых педагогов, сообщил сегодня во время пленарного заседания Республиканского педагогического совета министр образования Игорь Карпенко.

"Свыше 7 тыс. учреждений образования готовы принять на учебу около 2 млн обучающихся. Практика показала, что в условиях пандемии было принято правильное решение не прерывать учебный процесс, и в этом году наши учреждения будут работать в полноценном режиме, проводить полноценные занятия. С 1 сентября за школьные парты сядут более 1 млн школьников, в том числе 118 тыс. первоклассников", - сказал Игорь Карпенко.

По его словам, сертификаты готовности получены уже практически всеми учреждениями общего среднего образования. "К работе приступят более 6 тыс. молодых педагогов, - отметил министр. - Организованно прошла и вступительная кампания в вузы и ссузы, продолжается вступительная кампания в профессионально-технические учреждения образования".

Игорь Карпенко добавил: "Таким образом, к началу нового учебного года и Республиканскому педсовету мы подошли в полной готовности".