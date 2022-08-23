В Беларуси в I полугодии обеспечен прирост запасов нефти и торфа

В Беларуси в первом полугодии 2022 года обеспечен прирост запасов нефти и торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды по итогам заседания коллегии ведомства под председательством министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка.

Андрей Худык обратил внимание на главную задачу, которую глава государства поставил перед правительством на недавнем заседании по вопросам функционирования экономики в условиях санкций и мер по их преодолению - удержать позиции прошлого года. Было отмечено, что хоть Минприроды и не вносит значимый вклад в экономику страны, в то же время в сфере ответственности ведомства находятся вопросы развития и укрепления минерально-сырьевой базы страны, наведения порядка на земле, на важность обеспечения которых также указал Президент.

"В первом полугодии велась планомерная работа по выполнению возложенных на Минприроды функций и задач. Обеспечен прирост ряда полезных ископаемых, в том числе нефти и торфа, песка и песчано-гравийно-валунного материала, сапропеля, пресных и минеральных подземных вод", - отметили в пресс-службе.

Андрей Худык подчеркнул: "Прошло время риторики. Необходимо работать на результат. Пора четко сказать правительству, какими полезными ископаемыми мы уже сейчас можем обеспечить отечественную промышленность и строительную отрасль, выполнив тем самым поставленную главой государства задачу по импортозамещению".

"Кроме того, не надо забывать про другие направления деятельности Минприроды, требующие постоянного внимания. Пора объективно оценить ситуацию, имеющиеся трудности и расставить приоритеты. Работа ради процесса нам не подходит. Отсидеться не получится. К концу года мы должны достичь запланированных результатов", - резюмировал министр.