В Беларуси в этом году планируют собрать около 10 млн т зерна. Такие цифры озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, виды на урожай в стране хорошие: "По заверению специалистов, прогнозируется, что валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу, составит порядка 10 миллионов тонн".

"Селу оказана вся необходимая помощь: топливо, техника, финансовые ресурсы. Поэтому от всех, в первую очередь от руководителя до механизатора, требуется максимальная отдача. Иначе будут потери. Это недопустимо. Потери - это удобрение почвы деньгами. Главные требования на предстоящий уборочный период - качество и темпы. Дисциплина и ответственность должны быть на высочайшем уровне", - потребовал Александр Лукашенко.