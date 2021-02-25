В Беларуси в 2021 году запланированы 180 конкурсов для молодежи

В Беларуси в 2021 году запланированы 180 конкурсов для выявления и развития способностей талантливой молодежи, сообщили в Министерстве культуры.

Намечены девять международных и 15 республиканских конкурсов, восемь фестивалей-конкурсов, а также много мероприятий областного, районного, городского масштабов.

В июле, например, во время XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" планируется провести Международный детский музыкальный конкурс "Витебск" и XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск". В этом году также запланирован Международный конкурс пианистов "Минск-2021", такой форум проходит раз в четыре года. Настало время провести и Минский международный детский театральный форум "Шаги" и Международный конкурс джазовой и эстрадной музыки JAZZ-TIME - они организуются раз в два года.

Из мероприятий, которые в Беларуси проходят через год, в апреле намерены организовать III Открытый университетский конкурс исполнителей народной песни "Галасы Радзімы", а в мае - Республиканский конкурс театрального искусства "Национальная театральная премия". Для юных режиссеров в очередной раз пройдет Республиканский открытый конкурс любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино".