В Беларуси в 2021 году трудоустроены почти 29 тысяч учащихся

В Беларуси в 2021 году оказано содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время почти 29 тыс. учащихся, рассказала сегодня журналистам консультант управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Наталья Лобачева.

"Министерство труда и социальной защиты как субъект системы профилактики правонарушений в первую очередь обеспечивает возможность несовершеннолетним трудиться. Мероприятия по обеспечению занятости несовершеннолетних и необходимые для этого финансовые ресурсы включены в государственную программу "Рынок труда и содействие занятости" на 2021-2025 годы", - отметила Наталья Лобачева.

По ее словам, в республике создана система по организации круглогодичной временной трудовой занятости молодежи, которая обучается в учреждениях образования. "Временная занятость молодежи в свободное от учебы время организуется во всех районах республики без исключения. Приоритетное право на временное трудоустройство предоставляется молодым людям из неполных, многодетных, малообеспеченных семей, несовершеннолетним, состоящим на учете в комиссиях и инспекциях по делам несовершеннолетних. На эти цели в текущем году предусмотрено порядка Br7 млн. В настоящее время уже заключено 1,9 тыс. договоров с нанимателями, оказано содействие в трудоустройстве в свободное от учебы время почти 29 тыс. учащихся", - констатировала консультант.

"Молодежь обычно занимается благоустройством территорий учебных заведений, ремонтом учебной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек и другими общедоступными видами работ. Кроме того, сформирован перечень организаций, которые готовы в летний период принимать на работу молодежь без финансовой поддержки государства. Этот перечень размещается и актуализируется на портале государственной службы занятости, сайтах местных органов власти, также доводится до сведения учреждений образования. На 20 августа о возможности обеспечить временную занятость учащихся в летний период проинформировали более 200 организаций, которые готовы предоставить для этих целей более 4 тыс. вакансий", - добавили Наталья Лобачева.

Консультант подчеркнула, что с молодыми гражданами наниматели заключают срочные трудовые договоры. "Таким образом, на них распространяются нормы Трудового кодекса и законодательства об охране труда. Начинать свою трудовую деятельность молодежи можно с 14 лет. В таком случае договор может быть заключен для выполнения исключительно легкого труда, который не причиняет вред здоровью. Продолжительность ежедневной работы учащихся образовательных учреждений 14-16 лет не может превышать во время каникул 4 часов 36 минут, а ребят 16-18 лет - 7 часов. Чтобы получить содействие в трудоустройстве они могут обращаться в службу занятости по месту жительства, а также учреждения образования", - заключила она.