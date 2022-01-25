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В Беларуси в 2021 году построили 52,4 тыс. квартир

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В Беларуси в 2021 году построили 52,4 тыс. квартир

Организации всех форм собственности в 2021 году построили 52,4 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 4 387,3 тыс. кв.м жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 778,6 тыс. кв.м, или 40,5% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 1 335,1 тыс. кв.м.

Для многодетных семей введено 929,6 тыс. кв.м жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 257,2 тыс. кв.м, или 28,7% от общего ввода по стране.

Национальный статистический комитет

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