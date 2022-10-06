В Беларуси увеличивается использование местных энергоресурсов. Об этом рассказал в интервью журналу "Экономика Беларуси" заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий.

По его словам, сейчас доля местных ТЭР (без учета атомной энергии) в энергобалансе составляет около 16%, что является довольно хорошим результатом. Только за I полугодие 2022 года добыча (производство) местных ТЭР увеличилась оценочно на 140 тыс. т у.т. к аналогичному периоду 2021 года.

Задача на пятилетие - сохранить этот процент в относительном значении, хотя абсолютный показатель увеличится практически в два раза за счет роста потребления энергоресурсов после ввода в эксплуатацию БелАЭС.

В качестве примера руководитель Департамента по энергоэффективности привел строительство котельной на местных видах топлива в городе Щучин Гродненской области. Строительство новой котельной позволило снизить эксплуатационные затраты на теплоснабжение города за счет замещения импортируемого природного газа местными видами топлива и вывода из эксплуатации неэффективного оборудования в котельной по улице Советской. В новой котельной установили два современных автоматизированных водогрейных твердотопливных котла отечественного производства теплопроизводительностью 6 МВт каждый.

Реализация проекта позволила сократить использование импортируемого вида топлива на $0,3 млн, а также снизить себестоимость 1 Гкал отпускаемой тепловой энергии с Br105,6 до Br75,2. Простой срок окупаемости составляет 6,6 года.

По итогам пятилетия планируется ввести 500 МВт мощностей, работающих на местных видах топлива. Кроме снижения затрат на вырабатываемую тепловую энергию это будет способствовать развитию организаций, которые занимаются заготовкой, транспортировкой, а также созданию новых рабочих мест.

Так, например, ведется постоянная работа по совершенствованию лесозаготовительного производства, его техническому перевооружению, замене устаревшей, неэффективной лесозаготовительной техники на современную, многофункциональную и высокопроизводительную технику белорусских производителей. Ведущими отечественными производителями такой техники являются "АМКОДОР", МАЗ и МТЗ.

"У нас планомерно увеличивается количество энергоисточников, которые обеспечивают тепловой энергией многоквартирный жилищный фонд. Ежегодно вводится в эксплуатацию около 100 МВт тепловых мощностей. В системе ЖКХ насчитывается порядка 3,8 тыс. котельных, из которых 2,8 тыс. уже переведены на биотопливо", - отметил Виталий Крецкий.

Он также добавил, что важным направлением является модернизация котельных с переводом их на местные топливно-энергетические ресурсы с использованием в основном отечественного оборудования. В Беларуси организовано производство современных паровых и водогрейных котлов различной мощности (от 0,3 до 36 МВт) для сжигания местных видов топлива. Производители такого оборудования - СООО "Комконт", НПП "Белкотломаш" ООО, ОАО "ГСКБ" в Бресте и ОАО "Белоозерский энергомеханический завод".