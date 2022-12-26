В Беларуси увеличился индекс финансовой грамотности населения, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"В Беларуси значение индекса финансовой грамотности, отражающего финансовые знания, практические навыки, установки и поведенческие схемы населения, увеличилось на 4,4 процентного пункта по сравнению с 2020 годом и составило 44,3%. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Оценка и анализ финансовой грамотности населения Республики Беларусь", проведенного в текущем году Институтом социологии НАН Беларуси по заказу Национального банка", - рассказали в Нацбанке.

По данным исследования, лучше всего жители Беларуси владеют вопросами управления персональными финансами. На приемлемом уровне соответствующими компетенциями обладают 58,3% опрошенных. По сравнению с 2020 годом выявлен значительный рост доли населения, обладающего цифровыми компетенциями (с 33,3% до 52,5%).

Минимальным набором компетенций население обладает по таким направлениям, как налоговая грамотность (29,7%), а также права и обязанности потребителей финансовых услуг (31,5%). Вместе с тем положительным фактом является то, что 65,3% опрошенных осознает недостаток финансовых знаний и проявляет осознанный интерес к повышению их уровня.

Несмотря на в целом приемлемый уровень владения вопросами управления персональными финансами, у большей части белорусов, принявших участие в опросе, по-прежнему отсутствуют навыки финансового планирования. Детальную фиксацию доходов и расходов ведут только 12% респондентов. Тем не менее, около 70% опрошенных отметили наличие у себя определенных финансовых целей (в 2020 году данный показатель составлял около 64%). Значительная часть населения (около 70%) старается предпринимать действия по накоплению денежных средств. Однако по сравнению с 2020 годом наблюдается рост доли респондентов, реализующих стратегию "остаточного сбережения". Так, доля тех, кто сначала тратит, а только потом откладывает оставшиеся средства, увеличилась на 13,1 процентного пункта до 42,4%.

На момент проведения опроса кредиты, займы, долги имели около 40% респондентов. Такая же доля опрошенных не берет кредиты по причине наличия установки "жить по средствам и не иметь долгов". При этом среди населения сильно выражено негативное отношение к быстрым кредитам - порядка 85% респондентов не возьмут быстрый кредит ни при каких обстоятельствах.

В Нацбанке отметили, что уровень реализации принципов безопасного использования финансовых услуг зачастую не соответствует уровню знаний населения об этих принципах. Так, например, несмотря на то, что 88,5% респондентов знают, что нельзя никому сообщать по телефону данные своих банковских карточек, личные пароли и другие персональные данные, только 55,7% реализуют эти знания в реальной жизни. Знают о том, что нельзя переходить по сомнительным ссылкам из СМС, электронных писем, 77,7% респондентов, реализуют этот принцип на практике только 44,7%.

"Анализ уровня финансовой грамотности населения осуществлялся по национальной методологии, впервые апробированной в 2020 году и включающей систему индикаторов, позволяющих наиболее полно и всесторонне оценивать текущую ситуацию в сфере финансовой грамотности, ее динамику и перспективы развития, в том числе с учетом целевых групп, пола, возраста, региона проживания и образования", - отметили в Нацбанке.

Исследования проводятся путем опроса взрослого населения Беларуси по репрезентативной выборке с периодичностью раз в два года. В опросе принимают участие 1 500 респондентов.